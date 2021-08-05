Москва, 5 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. ВВП России в 2021 году скорее покажет рост в пределах 4−4,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Наиболее вероятным выглядит прогноз Банка России, согласно которому рост ВВП в 2021 году будет в пределах 4−4,5%. Похожие оценки дает МВФ — 4,4%, — сказала она. — Перспективы российской экономики определяет также и геополитический фактор. Макроэкономические достижения России зависят от того, насколько эффективными будут процессы формирования новой географии внешнеэкономических связей и интернационализации российского рубля».

Последнее, как пояснила Воронкова, требует не только стабилизации валютного курса рубля и увеличения его покупательной способности, но и диверсификации российского экспорта.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рост ВВП РФ в 2021 году составит не более 4,5%.