Киев, 5 августа, 2021, 11:53 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 1052 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 5 августа свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса на Украине

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 256 397.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 25 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало составлять 53 049.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 2 188 815 человека.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 984 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.