Ульяновск, 5 августа, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжают регистрировать летальные исходы от COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 5 августа, за последние сутки в Ульяновской области скончались семь пациентов с коронавирусом. В результате жертвами пандемии в регионе стали 2015 жителей.

Напомним, что сутками ранее в области умерли три пациента с коронавирусом, до этого — ещё семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на мероприятия госпрограммы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» дополнительно направят 1,5 млрд рублей, общее финансирование составит 14,6 млрд рублей.