Ярославль, 5 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области фермерам, разводящим свиней, предложили заняться «альтернативным животноводством». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с африканской чумой свиней в регионе введён карантин. Правительство выпустило постановление об «изъятии» поголовья у ряда фермерских хозяйств, но некоторые свиноводы отказались уничтожать своих животных. Сейчас власти решили действовать по-другому — предложили фермерам альтернативу.

«Департаменты ветеринарии, АПК и потребительского рынка региона предлагают хозяйствам, занимающимся свиноводством, перейти на альтернативные виды животноводства — гусеводство, овцеводство, козоводство и другие», — сообщили в департаменте АПК.

Также там уточнили, что фермеры, занимающиеся свиноводством, могут приобрести кур, гусей, уток, овец, коз и других животных по выгодной цене в ряде районов области, а также в соседней — Костромской.

Также в правительстве области сообщили, что «отказников» ждёт встреча с прокуратурой и даже ФСБ.

«В случае воспрепятствования доступа уполномоченным должностным лицам департамента ветеринарии Ярославской области на изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очага африканской чумы свиней, готовятся документы для передачи их в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Ярославской областям, Федеральную службу безопасности, прокуратуру Ярославской области», — сообщили ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.