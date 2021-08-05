Ярославским свиноводам предложили заняться курами и овцами
Ярославль, 5 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области фермерам, разводящим свиней, предложили заняться «альтернативным животноводством». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с африканской чумой свиней в регионе введён карантин. Правительство выпустило постановление об «изъятии» поголовья у ряда фермерских хозяйств, но некоторые свиноводы отказались уничтожать своих животных. Сейчас власти решили действовать по-другому — предложили фермерам альтернативу.
Также там уточнили, что фермеры, занимающиеся свиноводством, могут приобрести кур, гусей, уток, овец, коз и других животных по выгодной цене в ряде районов области, а также в соседней — Костромской.
Также в правительстве области сообщили, что «отказников» ждёт встреча с прокуратурой и даже ФСБ.
ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.