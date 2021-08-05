Ширинский район, Хакасия, 5 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Прокуратура Хакасии организовала проверку по сообщению об убийстве целой семьи в Ширинском районе.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Как сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе ведомства, проверка организована по поручению прокурора республики Сергея Фирсова. На место происшествия выехал прокурор Ширинского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела (п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух и более лиц).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа на территории одного из домовладений в селе Джирим Ширинского района были обнаружены тела хозяйки дома, её супруга, сына, маленькой внучки и брата супруга с колото-резаными ранениями в области различных частей тела. В совершении убийств подозревается житель Ширинского района 1985 года рождения, ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений.