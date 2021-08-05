Иркутск, 5 августа, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. На утро 5 августа в регионе действуют 32 ранее зарегистрированных пожара на общей площади 84 245 га. Об этом информирует пресс-служба областного правительства.

Volgograd.ru Лесной пожар

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За сутки в лесном фонде региона ликвидировано девять пожаров. Четыре ранее зарегистрированных пожара были потушены в Бодайбинском районе на площади 9628 га. По одному пожару ликвидировали в Братском, Нижнеилимском, Киренском и Катангском районах. Еще один пожар в Усть-Кутском районе удалось ликвидировать в первые стуки после обнаружения.

Локализовано 15 ранее обнаруженных возгораний на площади 9494 гектаров. Шесть из них — в Катангском, пять — в Усть-Кутском районах. По одному в Мамско-Чуйском, Киренском, Усть-Илимском и Нижнеилимском районах.

За минувшие стуки было обнаружено также три новых пожара общей площадью 3 га.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные лесные пожары в Якутии принесли гарь и дым в северные районы Иркутской области: по состоянию на 5 августа задымление наблюдалось в 81 населенном пункте семи районов и в одном городском округе Приангарья.

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