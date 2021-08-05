Пекин, 5 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Из-за тропического шторма «Лупит» из потенциально опасных прибрежных районов в восточной китайской провинции Фуцзянь и южной провинции Гуандун эвакуировали почти 60 тыс. человек. Об этом 5 августа сообщает центральное телевидение Китая.

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Отмечается, что «Лупит» уже обрушился на остров Наньао в провинции Гуандун и вплотную приблизился к побережью материковой части Китая в первой половине дня.

Также известно, что скорость ветра в центральной части тропического шторма достигает 23 м/с и он движется со скоростью около 13 км/ч на северо-восток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что национальная метеорологическая обсерватория Китая в среду возобновила синее предупреждение в связи с тайфуном «Лупит».