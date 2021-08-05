Москва, , 11:44 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России проанализировала деятельность наблюдателей от БДИПЧ в течение почти 30 лет и сделала свои выводы, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Организация уже дважды отказывалась присылать в Россию своих наблюдателей: в 2007 году на выборах в Государственную думу, и в 2008 — на выборах президента. БДИПЧ не присылает своих наблюдателей, когда понимает, что каких-либо значимых для них нарушений в избирательной кампании обнаружить не удастся, и поводов для громких заявлений о вбросах бюллетеней и фальсификациях на этих выборах просто не будет. Сыграло свою роль и инициированное комиссией Госдумы законодательство, которое ставит заслон провокациям в ходе избирательной кампании», — рассуждает глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия») в ТГ-канале.

По мнению комиссии, действия БДИПЧ ОБСЕ и шумная реакция с осуждением в адрес России со стороны официальных лиц Запада (представителя Внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали, председателя ОБСЕ Анн Линде, миссии США при ОБСЕ) «говорит о том, что программа по дискредитации и делегитимации выборов в России запущена, а реальные итоги выборов их просто не интересуют».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России 17−19 сентября состоятся выборы, в том числе выборы в Госдуму восьмого созыва.

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