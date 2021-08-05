Тбилиси, 5 августа, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Система здравоохранения Грузии не справляется с потоком пациентов с COVID-19. Об этом 5 августа в эфире телеканала «Рустави 2» заявил аллерголог-иммунолог, член совета по вакцинации Бидзина Кулумбегов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы сейчас находимся на грани гуманитарной катастрофы, люди умирают дома, им не может быть оказана медицинская помощь», — сказал Кулумбегов.

Иммунолог заявил, что в случае, если темпы распространения в Грузии продолжат расти, то страна этого «не выдержит». Он призвал ввести в стране «рациональные» карантинные ограничения.

Стоит отметить, что 3 и 4 августа в Грузии выявили соответственно 4827 и 4233 случаев заражения коронавирусом, что является «рекордными» показателями для 2021 года. 5 августа в стране сообщили о 3670 новых выявленных носителей SARS-CoV-2.