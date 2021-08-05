* ИГ — запрещённая в России организация

Красногорск, 5 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. 21-летний гражданин одного из соседних государств задержан в Подмосковье за подготовку террористического акта в интересах ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 5 августа пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по факту его участия в международной террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), а также по другим эпизодам. Так, мужчину подозревают в подготовке теракта на территории России в интересах террористической организации (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ и ст. 205.3 УК РФ). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В июне 2021 года он разработал план по совершению преступления террористического характера на территории московского региона и с этой целью приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ», — рассказали в пресс-службе.

Об этих действиях узнали оперативные сотрудники, после чего мужчину задержали.

Во время обыска по месту жительства обнаружена заготовка самодельного взрывного устройства. Изготовлению бомбы мужчина обучался по видеороликам, предоставленным вербовщиком террористической организации.