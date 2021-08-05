Магадан, 5 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Магадане завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших работников банка, которым удалось похитить почти 20 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Колыме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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В ходе следствия установлено, что фигуранты, являясь сотрудниками офиса одного из коммерческих банков, с 2017 года по август 2020 года, действуя, как в группе, так и по одиночке, используя своё служебное положение, похищали со счетов банка деньги. Для хищений они изготавливали и использовали поддельные платежные карты и распоряжения о переводе и выдаче денежных средств.

Всего подсудимые присвоили у банка со счетов свыше 14 млн рублей, а из кассы — более 4 млн рублей.

Сложность расследования уголовного дела заключалась в том, что обвиняемые, являясь квалифицированными специалистами, на протяжении длительного периода успешно маскировали факты хищений, подготавливая необходимые финансовые документы прикрытия. Однако в результате грамотных действий следствия и оперативных сотрудников удалось установить способы и обстоятельства совершения преступлений.

На имущество обвиняемых, в том числе в виде автомобиля и дорогостоящей бытовой техники, наложен арест.

Уголовное дело направлено в прокуратуру Магаданской области для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге к уголовной ответственности привлечен экс-менеджер банка, который похитил у кредитного учреждения более 12 млн рублей.