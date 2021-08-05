Санкт-Петербург, 5 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в 2020 году умерло 73 298 города, это в 1,2 раза больше, чем по итогам 2019 года, при этом больше всего смертей зарегистрировано среди горожанок — 53,8%. Об этом 5 августа сообщили в Петростате. Помимо COVID-19 горожане чаще всего умирали от болезней системы кровообращения и новообразований.

Петеростат Смертность в Петербурге в 2020 году

Согласно отчету, в 2020 году ушли из жизни 33 891 мужчин (в 2019 году — 26 772) и 39 407 женщин (в 2019 году — 32 406), при этом основной пик смертности пришел на конец года.

У обоих полов основная причина смерти — болезни системы кровообращения — 45,1% у мужчин и 54,0% — женщин. На втором месте статистики причин летального исхода — новообразования (17,6% — мужчины и 17,8% — женщины), третьем «внешние причины» (7,2% и 2,2%). Также высокая смертность у обоих полов из-заболезни органов пищеварения (3,9% и 3,3%).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Петербурге за минувший год более 11,3 тыс. жителей умерло от COVID-19.

Читайте также: Петростат насчитал в полтора раза больше смертей от COVID, чем оперштаб

От внешних причин по итогам прошлого года скончалось 3293 человека, из них от «случайных отравлений алкоголем» — 239 человек, были убиты — 159 горожан, свели счеты с жизнью 348 человек, в ДТП —313 и «случайных утоплений» — 69 человек.