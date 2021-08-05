Старый Оскол, Белгородская область, 5 августа, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Длительные сроки наказания за ряд тяжких преступлений назначены четверым жителям Старого Оскола Белгородской области и 40-летнему жителю Курска. Пять лет они с незаконным огнестрельным оружием запугивали и вымогали деньги у местных жителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Банда действовала с 2014 по 2019 годы. Они неоднократно нападали на предпринимателей и рядовых граждан, в ряде случаев применяя огнестрельное оружие и газовый баллончик. Потерпевшие, опасаясь за свою жизнь и своих близких, боялись обращаться в правоохранительные органы.

«В сентябре 2019 года один из подсудимых пытался убить жителя Старого Оскола, машину которого он расстрелял из огнестрельного оружия прямо на улице. Только мгновенная реакция мужчины и тот факт, что он сумел покинуть место происшествия, сохранили ему жизнь», — уточнили в СК.

В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела по семи статьям. Жителя Курска осудили на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальные подсудимые отправятся в колонии общего режима на срок от одного года шести месяцев до восьми лет.