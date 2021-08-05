Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Около 170 тысяч туристов находятся на отдыхе в Сочи по данным на 5 августа, средняя загрузка мест размещения составляет в среднем 75 — 77%. Об этом сообщил 5 августа в соцсетях глава администрации Сочи Алексей Копайгородский.

Андрей ИА Красная Весна Сочи

«Спрос на отдых в Сочи по-прежнему остаётся высоким, люди с пониманием отнеслись к новым требованиям, призванным сохранить жизнь и здоровье граждан», — написал Копайгородский.

«Все средства размещения готовы, везде усилена работа персонала, также в городе сформирован достаточный запас вакцины против коронавируса. 11 санаториев подали в региональный Минздрав заявки на открытие пунктов вакцинации, один из них уже планомерно работает», — уточнил мэр.

Всего в августе, по данным главы города, Сочи примет до 900 тыс. туристов. С начала года здесь отдохнули уже 4 миллиона 130 тысяч туристов, что на 20% больше периода прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев Краснодарский край посетили 9,5 млн человек. Власти уверены, что введенные с 1 августа ковид-ограничения не повлияют сильно на турпоток. У представителей туриндустрии другое мнение — 4 августа АТОР сообщила о том, что гостиницы региона из-за низкого спроса вынуждены снижать цены, а некоторые — даже закрываются.