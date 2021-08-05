Челябинск, 5 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Красноармейском районе Челябинской области задержан житель Перми с почти килограммом наркотиков. Об этом сообщает региональный главк МВД.

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Гражданина 1995 года рождения обнаружили в лесном массиве. Он явился на место для того, чтобы забрать партию вещества из тайника. Кроме наркотика там обнаружили сотовые телефоны и банковские карты.

Силовики считают, что этот гражданин распространял наркотики в Челябинской области и Пермском крае. Суд отправил его в СИЗО.