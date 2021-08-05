Токио, 5 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Японская компания Lexus представила автомобиль RX Black Line 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Lexus Lexus RX в исполнении Black Line

Версия Black Line выйдет ограниченным тиражом. Она будет доступна для моделей Lexus RX 350 и RX 450h.

Внешне новинка выделяется чёрными колёсами размером 20 дюймов, а также такого же цвета нижним передним бампером, чёрными корпусами боковых зеркал и чёрной решёткой радиатора.

Салон модели может похвастаться чёрной деревянной отделкой, чёрными креслами NuLuxe и светло-серой контрастной строчкой по всему интерьеру. Кроме того, специалисты Lexus добавили в модели Black Line компоненты пакета Premium Package.

Базовая комплектация новинки стоит 49 450 долларов (около 3,62 млн рублей). Стоимость более продвинутого варианта версии 450h AWD составляет 52 150 долларов (около 3,82 млн рублей).

Ранее на российском рынке был представлен рестайлинговый модернизированный бизнес-седан Lexus ES. В салоне автомобиля имеется современная мультимедийная система с тачскрином и опцией синхронизации со смартфоном посредством Apple CarPlay и Android Auto.

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