Иркутск, 5 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Глава Иркутской области Игорь Кобзев 17 августа проведёт прямую линию с жителями региона. Начало в 18:00 по местному времени.

Irkobl.ru Губернатор Иркутской области Игорь Козбев

Как сообщает 5 августа пресс-служба областного правительства, уже сейчас граждане смогут оставлять свои вопросы на специальном сайте кобзевлиния2021.рф.

«Для меня очень важна обратная связь с жителями. Именно поэтому я регулярно провожу прямые эфиры на своих страницах в социальных сетях. Все обращения, поступившие на прямую линию, будут рассмотрены, без ответа никто не останется», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, проводить прямые линии губернаторам посоветовал президент России Владимир Путин. Игорь Кобзев проводит подобное мероприятие во второй раз. Первая прямая линия состоялась 18 февраля 2021 года.