Москва, 5 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Требование от России пересмотреть признание независимости Абхазии и Южной Осетии противоречит уставу ООН, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Абхазия и Южная Осетия на карте

«В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций, все народы имеют право свободно определять свой политический статус без вмешательства извне и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право», — заявила Яровая.

По ее мнению, «недопустимо требовать от России нарушать важнейшие принципы международного права, свободу, равенство и справедливость».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, семь западных стран — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания — призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии и вывести войска из регионов. Соответствующее заявление Совбеза ООН приурочено к годовщине событий 2008 года.