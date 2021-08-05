Красноярск, 5 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 22 пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 5 августа в оперативном штабе региона.

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За весь период жертвами коронавирсной инфекции стали 4562 жителя Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе подтверждено 93 359 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 78 951 человек.