Кострома, 5 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. На мосту через Волгу в Костроме загорелся электрический кабель. Об этом в группе ВКонтакте «ДТП Кострома» сообщили очевидцы.

Группа ВКонтакте «ДТП Кострома» Возгорание

Информацию подтвердили в МЧС по Костромской области. По данным специалистов, сигнал о возгорании поступил в 10 утра. Приехавшие на место пожарные обнаружили, что горит электрический кабель, расположенный в техническом тоннеле моста. Пламя прорвалось наружу через отверстие деформационного шва.

На мосту и подъездах к нему в районе улиц Нижняя Дебря, Калинина, Октябрьская, Ивана Сусанина, Советская, Никитская, Магистральная образовались пробки. На момент написания материала возгорание удалось ликвидировать, но движение транспорта наладить не удалось.

Костромичи отреагировали на происшествие с юмором и оптимизмом:

«Не развалится — так сгорит», — написала Гузель Закирова

«Зато новый быстрей дадут», — ответил ей Евгений Капралов.

Как прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM в администрации Костромы, на место выехали специалисты муниципального учреждения «СМЗ по ЖКХ». Им предстоит выяснить, кому принадлежит загоревшийся кабель и провести ремонтные работы.

Напомним, в последний раз костромичи столкнулись с похожими трудностями в мае и июне 2021 года. В первом случае на переправе случились две аварии — автомобили перегородили две из четырёх полос единственного моста через Волгу. Летом на мосту сломался Трактор. Этих обстоятельств оказалось достаточно, чтобы парализовать движение на переправе и подъездах на несколько часов.