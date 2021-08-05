Нью-Дели, 5 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В результате подрыва автобуса в штате Чхаттисгарх, расположенном в центральной части Индии, один человек погиб и еще 11 получили ранения. Об этом 5 августа сообщает газета Times of India.

(сс) Will Russell Взрыв

Уточняется, что взрыв самодельного взрывного устройства, установленного в автобусе, прогремел в городе Дантевада около 07:30 по местному времени (05:00 мск).

Кроме того, указывается, что правоохранители возложили ответственность за теракт на боевиков незаконных маоистских вооруженных группировок, действующих в штате.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа стало известно, что мужчину, который угрожал взорвать гранату в здании правительства Украины в Киеве, задержала полиция.