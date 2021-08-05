Тбилиси, 5 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Большинство случаев заражения коронавирусом, выявленных в последнее время в Грузии, связаны со штаммом «Дельта», который также называют «индийским». Об этом 5 августа на брифинге заявил замглавы Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По всей Грузии примерно более 80% уже приходится на штамм «Дельта», — сказал врач.

Имнадзе призвал жителей Грузии активней прививаться от COVID-19 и соблюдать меры профилактики пандемии, чтобы не заразиться. Ранее он сообщил, что большинство выявленных случаев заражения «индийским» штаммом в Грузии связаны с поездками за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным на 5 августа в Грузии за время пандемии выявили 436 573 носителя коронавируса, в том числе 3670 — за последние сутки. Умерли в общей сложности 5986 пациентов с COVID-19.