Кызыл, 5 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Жителей Тувы предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным территориального ГУ МЧС РФ, ночью 7 августа в регионе будет наблюдаться комплекс неблагоприятных погодных явлений: сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный град.

tpsdave Гроза

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Также возможно шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с, местами до 25 м/с.

В регионе действует штормовое предупреждение.