Курчатов, Курская область, 5 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Курской области заключен под стражу сотрудник полиции, обвиняемый в нетрезвом вождении, из-за которого один человек погиб и пострадал несовершеннолетний. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Около полуночи 31 июля, обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, ехал в автомобиле Kia Rio по улице города Курчатова. На переднем сидении он перевозил пассажира. Во время движения автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом, на котором ехал 17-летний подросток.

Первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК РФ по Курской области расследует уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».