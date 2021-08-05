Чебоксары, 5 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Чувашию передано более 300 тыс. комплектов вакцин от COVID-19. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцинация

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По последним данным ведомства (на 4 августа), прививку от ковида сделали свыше 256 тыс. жителей Чувашии, в том числе более 196 тыс. человек завершили вакцинацию, то есть прошли иммунизацию двумя компонентами.

Всего в Чувашию поступило более 304 тыс. доз антиковидных вакцин с двумя компонентами, а также более 10 тыс. однокомпонентной вакцины.

Напомним, для выработки коллективного иммунитета в Чувашии планируют привить почти 590 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 29 663 случая заражения коронавирусом, выздоровели 27 009 человека (91,05%), скончался 1761 пациент с коронавирусом.