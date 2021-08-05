Вашингтон, 5 августа, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Американская актриса Дженнифер Энистон перестала общаться с некоторыми людьми из своего окружения, отказавшимися от вакцинации. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Цитата из т/ф «Утреннее шоу (The Morning Show)». Реж. Мими Ледер, Дэвид Фрэнкел, Линн Шелтон. 2019. США Дженнифер Энистон

Как отмечает СМИ, артистка согласна, что у каждого человека должно быть собственное мнение относительно вакцинации, однако точка зрения некоторых людей «не основывается ни на чём». «Когда появилась вакцина от коронавируса, людям дали надежду, что все это закончится. Многие решили, что это неправда, но даже не попытались вникнуть в тему. Я считаю, что такие люди недостойны общения», — заявила Энистон.

Ранее Дженнифер Энистон сообщила о выходе коллекции мерчандайза по сериалу «Друзья». В линейку вошли футболки, худи и аксессуары с изображениями главных героев шоу и их цитатами.