Курган, 5 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В арбитраж Курганской области поступил банкротный иск, адресованный ООО «Ишимский винно-водочный завод». Дело пока к производству не принято, дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Creative-commons-images.com Банкротство

Иск от ООО «Практик» из Тюменской области поступил в суд 3 августа 2021 года одновременно с ходатайством об утверждении арбитражного управляющего. Сумма претензий не сообщается. Прочие детали дела пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, завод учреждён для производства алкогольной продукции в марте 2002 года. Уставный капитал компании составляет 80,3 млн рублей. Собственниками компании числятся АО «Винодел» с долей 43,4%, Григорий Ткабладзе с долей 12,2% и Сосо Гелашвили — 19,2%. Оставшаяся часть является собственной долей компании. На начало 2021 года на предприятии числилось более 200 работников.

На сегодня Ишимский завод в арбитраже пытается также оспорить решение налогового органа «о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения». В материалах дела отмечается, что «сумма 29 828 925 рубля, взыскиваемая оспариваемым решением, является для заявителя существенной, как исходя из размера полученной прибыли, так и из имущественного положения налогоплательщика». На время рассмотрения спора суд приостановил исполнение решения налогового органа. Заседание по делу пройдёт 6 сентября. Из материалов этого же дела следует, что у завода есть кредит, оформленный в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Лимит задолженности по нему на ноябрь 2020 года составляет 57 601 000 рублей.