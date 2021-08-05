Москва, 5 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 3227 случаев заражения коронавирусом, сообщили 5 августа в столичном оперштабе.

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Накануне суточный прирост составил 2502 случая. Общее число выявленных заражений с начала пандемии достигло 1 519 621.

За сутки от коронавирусной инфекции в столице скончались 68 человек. Потребовалась госпитализация 901 человеку.

Кроме того, в штабе рассказали, что на ИВЛ в Москве находятся 428 человек.