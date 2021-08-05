Вашингтон, 5 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с «Бухарестской девяткой» Россию и «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба Белый дом.

Джейк Салливан

«Салливан проинформировал послов о нашем подходе к энергобезопасности в Центральной Европе, в том числе меры, которые предпринимает администрация (президента США Джо) Байдена для борьбы с рисками, которые представляет трубопровод «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

Кроме того, Салливан обсудил с послами визит президента Украины Владимира Зеленского в США, а также «общую обеспокоенность относительно Белоруссии».

Напомним, в «Бухарестскую девятку» входят Венгрия, Болгария, Словакия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Румыния.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в Румынии состоялась встреча глав государств «Бухарестской девятки. По итогам мероприятия президенты Польши и Румынии Анджей Дуда и Клаус Йоханнис провели совместную пресс-конференцию, во время которой раскрыли детали саммита.

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