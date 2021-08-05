Ширинский район, Хакасия, 5 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту убийства семьи из пяти человек возбуждено в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Сообщение об убийстве пяти человек в селе Джирим Ширинского района поступило в следственные органы 5 августа. На территории домовладения обнаружили тела хозяйки дома, её супруга, сына, маленькой внучки и брата супруга с колото-резаными ранениями в области различных частей тела.

Уголовное дело принято к производству первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по краю и республике. Подозреваемый — ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений житель Ширинского района 1985 года рождения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.

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