Чебоксары, 5 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Чувашии выросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России на 5 августа

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Согласно представленным сведениям на 5 августа, с начала пандемии в Чуваши официально подтверждено 29 663 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 79. Напомним, что сутками ранее было выявлено 77 носителей коронавируса, до этого — 73.

Выздоровели 27 009 пациентов, из них за последние сутки — 74. Доля вылечившихся составляет 91,05%.

Кроме того, в Чувашии умерли ещё семь пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 1761.

Как сообщало ИА REGNUM, записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через регистратуру поликлиники, на приёме у врача, через единый номер 122 и портал «Госуслуги».