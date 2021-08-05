Берлин, 5 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Автопроизводитель Volkswagen представил официальные тизеры нового электрического купе-кроссовера ID.5. Изображения автомобиля размещены на сайте компании.

Volkswagen.at Тизер Volkswagen ID.5

На тизерных изображениях будущая новинка замаскирована специальным винилом. Электрический купе-кроссовер станет третьим электрокаром в линейке компании. ID.5 сочетает в себе спортивный элегантный дизайн купе с качествами ID.

В основу электромобиля легла электрическая платформа MEB. На корме автомобиля расположены фонари, выполненные в виде «моноброви», которая подсвечивает герб. Объём багажника модели составит 543 литра.

В качестве силовой установки ID.5 получит либо один электромотор на задней оси, либо два электродвигателя, передающих крутящий момент на все четыре колеса. Питаться моторы будут от аккумуляторной батареи на 77 кВт-ч. Таким образом, максимальный запас хода машины составит 510 км.

В продаже новый автомобиль появится в 2022 году.

Напомним, Volkswagen планирует вывести на авторынок России бюджетную версию кроссовера Taos с автоматической трансмиссией. Новая модификация модели будет иметь 1,6-литровый мотор, который агрегатируется с шестискоростным «автоматом».

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