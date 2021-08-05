Чита, 5 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 5 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 57 965, причём 263 из них обнаружили только за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Вместе с тем 51 439 пациентов (+233 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1201 человек (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 169 находятся в тяжёлом состоянии, 55 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Читайте также: В Забайкалье за сутки выявили 273 новых носителя коронавируса