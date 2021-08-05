Лабинск, Краснодарский край, 5 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Крупный град выпал на территории Лабинского района Краснодарского края вечером 4 августа. Видео появились в социальных сетях.

Ольга Гусева ИА Красная Весна Град

Град толстым слоем на время покрыл дороги в районе, автомобилистам приходилось тормозить на обочине, чтобы переждать непогоду.

По данным ГУ МЧС по региону, крупных неприятностей непогода не причинила — повреждений домовладений и социально-значимых объектов не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 2−3 августа ураган пронёсся по нескольким регионам Центральной России и Поволжья. В Тверской области были поломаны сотни деревьев, повреждены дома.