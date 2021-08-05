Новомичуринск, Рязанская область, 5 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Полиция задержала трёх человек, причастных к разгрому сквера в Новомичуринске Рязанской области. На вандалов составили административный протокол, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе регионального УМВД.

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Сотрудники полиции обратили внимание на информацию о разгроме сквера в ходе мониторинга материалов СМИ, поскольку сообщений или заявлений от граждан или администрации города об акте вандализма не поступало. Полицейские инициативно зарегистрировали эту информацию и провели необходимую проверку.

Под подозрение в порче имущества сквера попали трое местных жителей в возрасте 32, 36 и 40 лет. Полицейские установили, что в ночь с 31 июля на 1 августа они возвращались домой из гостей в состоянии алкогольного опьянения. Проходя через парк, из хулиганских побуждений разломали скамейки, столы и повредили напольное покрытие на детской площадке.

В отношении нарушителей составлен протокол, по которому предусмотрен административный арест на срок до 15 суток. Подготовлены материалы для администрации Новомичуринска для взыскания с хулиганов ущерба в рамках гражданско-правовых отношений.