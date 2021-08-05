Анкара, 5 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Природные пожары стали международной угрозой, которая сравнима с пандемией коронавируса и терроризмом. Об этом 5 августа заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Лесные пожары — это международная угроза, сравнимая с пандемией COVID-19, ее можно сравнить даже с угрозой терроризма», — сказал он.

Также Эрдоган добавил, что в данный момент с угрозой лесных пожаров сталкивается весь мир и они бушуют на территории России, Испании, Италии, Канады, США И африканских стран. При этом президент Турции добавил, что это обстоятельство, по его мнению, связано с климатическими условиями.

«Я говорил с президентом России Владимиром Путиным. Он прислал нам три самолета и четыре вертолета (для тушения лесных пожаров). Это солидарность. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о намерении отправить в Турцию еще один самолет-амфибию», — уточнил он.

Кроме того, Эрдоган указал, что в течение последних восьми дней в Турции началось 187 природных пожаров, из которых большее число на данный момент уже локализовано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в штате Калифорния (США) лесной пожар, которому из-за его масштаба присвоили персональное имя «Дикси», распространился уже на 112 тыс. гектаров.