Екатеринбург, 5 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге установили арт-объект в виде шкалы здоровья на здание бывшей золотосплавочной химлаборатории. Об этом сообщили организаторы фестиваля «Стенограффия».

«Стенограффия» Шкала здоровья

Шкала похожа на ту, что используется в компьютерных играх. Художники из группы Hot Singles in Your Area надеются, что благодаря необычной конструкции удастся привлечь внимание к необходимости реконструкции исторических зданий.

Дом на Первомайской, 1 выкуплен одним из уральских застройщиков, который планирует провести реконструкцию здания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге уже третий раз за последние годы реконструируют стадион «Екатеринбург-Арена».