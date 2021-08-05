* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:13 — REGNUM За прошедшие сутки правительственные военные Афганистана уничтожили 303 сторонника радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 5 августа сообщает министерство обороны страны.

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Кроме того, ранения получили 119 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«36 террористов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе четыре старших командира, были убиты и 52 человека получили ранения в ходе операций, проведённых подразделениями Национальных сил обороны и безопасности Афганистана в районе Шерзад в провинции Нангархар прошлой ночью», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Twtter.

Кроме того, было уничтожено оружие и боеприпасы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также взрывчатые вещества.

Военнослужащие афганской армии провели операции в провинциях Баглан, Забуль, Лагман, Газни, Кандагар, Герат, Джаузджан, Саманган, Фарьяб, Сари-Пуль, Гильменд, Нимроз, Кундуз и Каписа.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее минобороны Афганистана сообщило о ликвидации правительственными военными страны не менее 274 боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, в результате операций Национальных сил обороны и безопасности Афганистана ещё 119 участников движения были ранены.