Красноярск, 5 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 476 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 93 359. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Airport-norilsk.ru Норильск

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Из 476 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 104 (темп прироста 0,4%), в Норильске — 56 (1,4%), в Лесосибирске — 23 (1,2%), в Минусинске — 23 (0,7%), в Ачинске — 19 (0,3%) и в Шарыпово — 18 (1,1%). В районах края больше всего выявлено инфицированных в Ужурском — 33 (2,9%), ТДНМР (г. Дудинка) — 19 (2,5%), Рыбинском — 17 (1,3%) и Енисейском — 16 (1,6%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взят 3381 человек, снято с наблюдения — 3892. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 42 628 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами COVID-19 стали 25 человек.