Сеул, , 11:19 — REGNUM Правительство Южной Кореи приветствовало назначение брунейца Эривана бен Юсофа специальным посланником председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по Мьянме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя МИД Южной Кореи Чхве Ён Сама.

Южная Корея Kenny J Lee

По его словам, официальный Сеул выразил надежду на конструктивную роль регионального блока в решении кризиса в Мьянме, акцентировав внимание на том, что правительство Южной Кореи продолжит искать способы по внесению вклада в урегулирование ситуации в восточноазиатской стране.

Ранее министры иностранных дел стран АСЕАН назначили второго министра иностранных дел Брунея Эривана Юсофа специальным посланником, которому поручено содействовать развитию диалога между всеми заинтересованными сторонами и прекращению насилия в Мьянме.