В Южной Корее одобрили назначение посланника председателя АСЕАН по Мьянме
Сеул, 5 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приветствовало назначение брунейца Эривана бен Юсофа специальным посланником председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по Мьянме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя МИД Южной Кореи Чхве Ён Сама.
По его словам, официальный Сеул выразил надежду на конструктивную роль регионального блока в решении кризиса в Мьянме, акцентировав внимание на том, что правительство Южной Кореи продолжит искать способы по внесению вклада в урегулирование ситуации в восточноазиатской стране.
Ранее министры иностранных дел стран АСЕАН назначили второго министра иностранных дел Брунея Эривана Юсофа специальным посланником, которому поручено содействовать развитию диалога между всеми заинтересованными сторонами и прекращению насилия в Мьянме.