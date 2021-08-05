Лондон, 5 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Прибывающие в Великобританию туристы из Грузии и Мексики должны будут самоизолироваться в гостиницах за свой счет, сообщает министерство транспорта Соединенного Королевства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Великобритания

«Красный список был расширен, чтобы защитить успехи, достигнутые в ходе программы массовой вакцинации, от угрозы, которую представляют новые варианты вируса», — сообщили в министерстве.

Так, при въезде в страну туристам из 60 стран «красного списка» необходимо 10 дней провести в изоляции в спецгостиницах. Стоимость проживания в них с 12 августа вырастет £2 285 (около 230 тыс. рублей).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Британии запустили систему скидок и льгот от сервисов такси и доставки еды за прохождение вакцинации от COVID-19.

Такие известные компании, как Uber, Bolt, Deliveroo и Pizza Pilgrims будут предлагать своим клиентам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, скидки и льготы.

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