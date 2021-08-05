Москва, 5 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Рост цен на вторичное жилье в России совпадет с осенним периодом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов.

Жилье

«Скорее всего, рост цен совпадет с осенним периодом, когда люди будут пытаться вложиться в недвижимость как объект инвестиций в период кризиса, что, кстати, не лучшая идея при выборе инвестиционной программы, — сказал экономист. — Спрос на вторичное жилье будет сохраняться ещё долгое время, особенно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Связано это и с постоянной миграцией в эти города как населения менее крупных городов, так и мигрантов из ближнего зарубежья».

Кроме того, как пояснил эксперт, сыграет свою роль и разница цен на первичное жилье (которое нужно ещё и обставить и сделать какой-никакой ремонт) и на вторичное.

«Также немаловажное значение имеет наличие уже готовой и работающей инфраструктуры в районе для вторичного жилья и её отсутствие в районах новой застройки», — сказал Строганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время в России стало гораздо выгоднее покупать именно готовое жилье.