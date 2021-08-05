Усть-Кут, Иркутская область, 5 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Масштабные лесные пожары в Якутии принесли гарь и дым в северные районы Иркутской области. Как сообщает территориальное ГУ ЧСМ РФ, на 5 августа задымление наблюдалось в 81 населенном пункте семи районов и в одном городском округе Приангарья.

skeezy Лесной пожар

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Только за последние сутки на телефон доверия спасателей поступило два сообщения о задымлении в городе Усть-Куте. По системе «112» поступило 11 сообщений о задымлении в различных населённых пунктах.

Вместе с тем, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2 августа 2021 года задымление наблюдали в 35 населенных пунктах Катангского, Казачинско-Ленского, Киренского, Усть-Кутского и Бодайбинского районов Приангарья.

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