Владивосток, 5 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Приморье до конца года планируется восстановить в правах около 800 обманутых дольщиков — три дома уже достроены, возведение остальных завершается в соответствии с графиком. Ближайшая сдача дома состоится в августе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства 5 августа.

77metrov.ru Дольщики

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Так, в этом году были введены в эксплуатацию три проблемных долгостроя общей площадью почти 35 тыс. кв. метров.

В феврале достроен многоквартирный 17-этажный дом в Артеме — в правах восстановлены 122 человека. В марте сданы два дома жилого комплекса «Лайф» во Владивостоке, где ранее квартиры приобрел 371 дольщик.

В августе будет достроен дом во Владивостоке на улице Адмирала Горшкова, 71, в микрорайоне «Снеговая Падь. Комплекс «Д». Завершается строительство еще двух многоэтажек — на Адмирала Горшкова, 57, и Грибоедова, 49.

Решается вопрос о достройке с привлечением частных инвестиций и за счет федерального финансирования еще семи домов в Приморье.

С 2019 года в регионе введены в эксплуатацию 15 долгостроев общей площадью 167 тыс. кв. метров, что превышает количество проблемных объектов, вошедших два года назад в Единый реестр проблемных объектов по Приморскому краю. Восстановлены в правах за это время более 2500 дольщиков.

Решение вопросов по введению в эксплуатацию объектов незавершенного долевого строительства — одно из мероприятий в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Цель этого нацпроекта в Приморском крае — построить более 3 млн кв. метров жилья до 2024 года.

Полностью искоренить понятие «обманутый дольщик» планируется до конца 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в последние два года возросла результативность решения проблем обманутых дольщиков. В регионе создан региональный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, при помощи которого реализуются механизмы восстановления прав граждан-участников долевого строительства, предусмотренные на федеральном уровне.