Москва, 5 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В настоящее время в России стало гораздо выгоднее покупать именно готовое жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов.

nattanan23 Стоимость жилья

«Почти два года на рынке действовала очень низкая ключевая ставка ЦБ, которая привела к достаточно быстрому росту цен на первичное жилье, к росту инфляции, а также к быстрому росту цен на недвижимость в целом, — сказала Строганов. — Сейчас государство притормаживает поддержку низких ставок на ипотеку, цены продолжают расти, ставку повысили, а значит, гораздо выгоднее покупать именно готовое жилье. Ещё одним фактором является нестабильность рынка, а также значительное число проблем, связанных с застройщиками, — все эти истории, когда вкладчики в строящееся жилье теряют деньги, квартиры и вынуждены обращаться за помощью к государству».

В этих условиях, как пояснил Строгнанов, приобретать уже имеющееся жилье гораздо спокойнее и надежнее, чем что-то, что построят в неопределенном будущем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России покупка жилья на рынке вторичной недвижимости стала более привлекательной.