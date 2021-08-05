Нижневартовск, Югра, 5 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Боксёр из Югры Альберт Батыргазиев завоевал золото Олимпиады-2020 в Токио. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб ХМАО Боксёр из Югры Альберт Батыргазиев

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Альберт родом из Нижневартовска. Он победил в финале Олимпийских игр в Токио Дьюка Регана из США со счётом 3:2.

Отмечается, что это вторая золотая медаль на играх, которую принесли в копилку сборной России спортсмены из ХМАО. Ранее обладателем золотой медали стал тхэквондист Максим Храмцов.