Москва, 5 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Блогер и исполнитель Эльдар Джарахов записал видеообращение к своим подписчикам. Ролик доступен на его YouTube-канале с 5 августа.

Скриншот видео на YouTube Блогер Эльдар Джарахов

На видео блогер заявил, что собирается удалить свой хит «Я в моменте» со всех цифровых площадок — он уже договаривается об этом с их представителями. Джарахов уже удалил трек и клип на него со своего YouTube-канала.

Блогер объяснил, что его песня стала настолько популярна, что многие слушатели даже просили «запретить» композицию в их регионах. «Я услышал вас, ребята… Вы хотели — вы получили… Буквально через пару дней песня исчезнет со всех цифровых площадок», — сообщил он.

Добавим, что Эльдар Джрахов собирается выпустить песню «Я в моменте 2» в ночь с 5 на 6 августа 2021 года. «Надеюсь, вы не попросите её удалять», — подытожил он.