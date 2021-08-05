Чебоксары, 5 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Чувашии предлагается внести поправки в закон о предоставлении бесплатных участков многодетным семьям. В частности, дать «преимущественное право» на получение участков тем семьям, которые проживают в том или ином муниципалитете, а также предоставить возможность «предварительного согласования» предоставления участка. При этом если нет проекта межевания, то эту работу предлагается провести самим семьям. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в профильный комитет Госсовета Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Мария Агеева ИА REGNUM На своей земле

Предлагается внести поправки в закон «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике». Инициатором корректировок выступило Моргаушское районное собрание депутатов, которое предлагает включить пункт о преимущественном праве получения участка семьями, которые проживают на данной территории.

«Многодетная семья имеет право на преимущественное предоставление земельного участка в собственность бесплатно на территории муниципального образования по месту жительства при наличии на территории муниципального образования по месту жительства нераспределённых (свободных) земельных участков», — говорится, в частности, в проекте закона.

Ещё одно предлагаемое изменение касается порядка предоставления участка. В частности, районные депутаты выступают за то, чтобы у многодетной семьи было право обращения в администрацию о «предварительном согласовании» предоставления участка.

«Если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок, гражданин, подавший заявление от имени многодетной семьи, самостоятельно обеспечивает подготовку схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», — отмечается в законопроекте.

По мнению депутатов, если администрация согласовала такой участок, то многодетная семья должна за свой счёт провести кадастровые работы. После чего «предоставление таким гражданам земельных участков осуществляется без учёта очередности».

Как сообщало ИА REGNUM, в Моргаушском районе ранее было выделено несколько крупных земельных участков для последующего предоставления многодетным семьям Чебоксар.

Напомним, что в июле 2021 года глава Чувашии Олег Николаев заявил, что не исключает введение денежной компенсации многодетным семьям, которые стоят в очереди на получение бесплатных земельных участков. По его словам, в случае принятия данного вопроса на законодательном уровне «решение этого вопроса растянем на несколько лет».