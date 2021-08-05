Кострома, 5 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Костромской области с начала 2021 года в полтора раза выросло число аварий с участием детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Https://pixabay.com Детская игрушка

С января по июль 2021 года в области произошло 52 дорожно-транспортных происшествия с участием детей до 16 лет, в них пострадали 56 человек. В аналогичный период 2020 года было зафиксировано 34 ДТП с участием несовершеннолетних.

Рост травматизма превышен по всем показателям. С 14 до 23 увеличилось число аварий с детьми-пассажирами, с 13 до 19 возросло количество ДТП с юными пешеходами. Рост аварийности отмечен среди детей, управлявших велосипедами и мопедами.

Показательно, что лишь в трёх из 52 ДТП в текущем году были виноваты дети. В остальных случаях правила дорожного движения нарушили взрослые.